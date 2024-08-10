«Было очень страшно». Очевидица рассказала, как попала в перестрелку в Краснодаре

Очевидица конфликта со стрельбой в Краснодаре: прозвучало около 20 выстрелов

Неизвестные открыли стрельбу в Музыкальном микрорайоне Краснодара вечером 9 августа. Как сообщили в региональном управлении МВД , полиция начала проверку. Очевидица произошедшего рассказала подробности в беседе с 360.ru.

По ее словам, она увидела компанию из 15 иностранцев, когда шла в магазин.

«Все было спокойно, а потом один из них достал дробовик и начал стрелять в разные стороны. Люди из той компании очень быстро разбежались по району, выстрелы были очень громкими, заложило уши», — заявила собеседница.

Она отметила, что прозвучало около 20 выстрелов. Одна из пуль пролетела мимо ее ноги.

«Было очень страшно, никто человека не останавливал», — добавила девушка.

Ранее стрельбу открыли в Москве в Верхнем Михайловском переулке. Во время конфликта с самокатчиками местный житель выстрелил в них из пневматического оружия.