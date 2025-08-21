«Были ручные и ласковые». Неизвестные расстреляли кошек у мусорки в Петербурге

В Петроградском районе Петербурга неизвестные убили нескольких дворовых кошек, которые более семи лет жили у дома на Плуталова, 10. Очевидцы рассказали 360.ru, что тела животных увезли с места происшествия, но это сделали не полицейские и не коммунальные службы.

У мусорки застрелили двух кошек. Один из жильцов дома сказал, что его сосед видел животных живыми, когда выносил мусор. Но когда он вернулся домой, заметил в окно, что они уже мертвы. Также он обратил внимание на серебристую машину, которая проезжала мимо помойки.

«Виновных не нашли. <… > В этом районе Петербурга очень много бродячих кошек, они как часть этого острова. Кошки тут очень давно, я проживаю в этом доме три года, а мои соседи знают этих кошек уже семь лет. Кому помешали — непонятно», — отметил собеседник 360.ru.

Местные жители вызвали полицию. Правоохранители обещали приехать и осмотреть место, но никто так и не появился.