«Были ручные и ласковые». Неизвестные расстреляли кошек у мусорки в Петербурге
Неизвестные застрелили двух кошек в Петроградском районе Санкт-Петербурга
В Петроградском районе Петербурга неизвестные убили нескольких дворовых кошек, которые более семи лет жили у дома на Плуталова, 10. Очевидцы рассказали 360.ru, что тела животных увезли с места происшествия, но это сделали не полицейские и не коммунальные службы.
У мусорки застрелили двух кошек. Один из жильцов дома сказал, что его сосед видел животных живыми, когда выносил мусор. Но когда он вернулся домой, заметил в окно, что они уже мертвы. Также он обратил внимание на серебристую машину, которая проезжала мимо помойки.
«Виновных не нашли. <… > В этом районе Петербурга очень много бродячих кошек, они как часть этого острова. Кошки тут очень давно, я проживаю в этом доме три года, а мои соседи знают этих кошек уже семь лет. Кому помешали — непонятно», — отметил собеседник 360.ru.
Местные жители вызвали полицию. Правоохранители обещали приехать и осмотреть место, но никто так и не появился.
«Неизвестные лица застрелили нескольких кошек, которые жили во дворе около семи лет и находились под опекой жильцов. Животных знали и кормили всем домом, это были спокойные и ручные кошки. По словам очевидцев, их застрелили в голову. На месте установлены камеры видеонаблюдения, направленные на место происшествия, однако доступ к ним отсутствует», — указано в обращении.
Заявители уверены, что действия неизвестных попадают под статью «Жестокое обращение с животными». Они просят возбудить уголовное дело, установить и привлечь к ответственности виновных.
«Знаю только, что их подкармливали курьеры и работники склада службы доставки „Самокат“, я там работал. Жители добродушно относились к котам. Они были совсем ручные и ласковые», — добавил другой очевидец.
