«Были даже в трусах». Екатеринбуржцы нашли сгусток червей в бассейне сауны

Во время отдыха в сауне жители Екатеринбурга обнаружили сгусток червей. Молодые люди заранее забронировали парилку с бассейном, но живность в воде омрачила отдых, сообщил сайт Е1.ru .

Сначала обстановка произвела приятное впечатление, рассказала одна из клиенток сауны Алсу. Девушка увидела мусор на дне бассейна и решила выловить его ногой.

«Потом решила посмотреть, что я достала. Шоку не было предела, когда я разглядела сотни мелких червяков, которые копошились и расползались по полу», — вспомнила Алсу.

Все, кто был в сауне, срочно пошли в душ.

«Черви были даже в трусах с внутренней стороны. Это было просто ужасно», — добавила девушка.

Администратор заявила, что видит такое впервые. Директор и учредитель сауны заверила, что в воде плавали не черви, а новые хлорные таблетки.

Кандидат биологических наук Александр Ермаков допустил, что в сгустке был трубочник. Эти черви не опасны для человека, они питаются илом и очищают воду. По его словам, в водопроводной системе много чего живет и успешно размножается.

Врач Сино Гозиев ранее предупредил об опасном заболевании, при котором глазное яблоко поражается паразитами. Речь идет об офтальмомиазе.