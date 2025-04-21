Была в неадеквате. Соседка — о хозяйке погибшей в Краснодаре таксы
Полиция Краснодара начала проверку после гибели таксы при падении с пятого этажа
Хозяйка погибшей во дворе ЖК «Лучезарный» в Краснодаре таксы вела себя неадекватно на месте происшествия. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Анастасия, которая пыталась спасти животное и отвезла его в клинику.
Утром 20 апреля женщина увидела сообщение о случившемся в чате жилого комплекса в одном из мессенджеров. Она тут же отправилась туда и обнаружила собаку на земле.
«Такса либо упала, либо ее выкинули с высоты. Она рухнула на автомобиль, но потом отползла в сторону. Все соседи пришли на помощь и собрали деньги, чтобы отвезти животное к ветеринару», — рассказала Анастасия.
По ее словам, переломов у таксы видно не было, но по дороге в клинику собака явно мучилась и скулила, при этом не проявляла никакой агрессии и не пыталась укусить при прикосновениях к ней. В клинике у животного выявили внутреннее кровотечение.
Специалисты не могли приступить к операции, поскольку состояние таксы было настолько тяжелым, что наркоза бы она не вынесла. Ветеринары хотели сперва стабилизировать животное, однако в итоге сердце собаки не выдержало. Спасти ее не удалось.
«С семейством, где жила такса, лично я не знакома. Судя по всему, вчера хозяйка бухала. На улице она появилась в неадекватном состоянии и курила как ни в чем не бывало», — отметила Анастасия.
Женщина добавила, что владельцы собаки и раньше вели себя безответственно. Таксу часто видели на самовыгуле, за ней никто не присматривал.
На место происшествия приезжали сотрудники правоохранительных органов. Жители обратились в полицию с заявлением. Стражи порядка начали доследственную проверку, сообщила пресс-служба управления МВД России по Краснодару.
Правоохранители установили личность хозяйки погибшей таксы. Они выясняют все обстоятельства случившегося. Итогом проверки может стать уголовное дело о жестоком обращении с животным.
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