Домашнего кота сфинкса жестоко убили в Дагестане

Жестокое убийство кота в Дагестане вызвало резонанс в Сети. Домашнего кота породы сфинкс убили и изуродовали в городе Избербаш, сообщил Telegram-канал Mash Gor .

У горожанки потерялся кот, и женщина дала объявление о пропаже. Хозяйка сфинкса пообещала вознаграждение за возвращение питомца. Но живым кота она больше не увидела, сообщили авторы канала.

«Соседские дети нашли котика изувеченным — какой-то живодер перерезал ему горло, выколол глаза, отрезал язык, проткнул живот и отрезал лапы», — сообщили в Telegram-канале.

По данным канала, сейчас выясняют, кто мог совершить подобное.

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