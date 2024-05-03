«Была пьяная, звала его домой». Мать избила школьника в Челябинске | 360°

Эксклюзив 03 мая 2024, 16:11 «Была пьяная, звала его домой». Мать избила школьника в Челябинске Источник 360.ru: пьяная мать избила сына-школьника в Челябинске

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Жительница Челябинска избила сына-школьника во дворе дома. Следователи начали доследственную проверку. Очевидица, снявшая происходящее на видео, рассказала 360.ru, что женщина регулярно выпивает и в этот раз тоже была нетрезва.

«Мама была пьяная, звала ребенка домой, а он не шел. Она побежала за ним, поймала и била. Минут пять-семь это продолжалось. Был 10-й час. Ребенок кричал, но никто даже не вышел, я удивилась, никого не было. Они зашли домой, я начала вызывать полицию. Приехали инспекторы ПДН», — сообщила собеседница.

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По ее словам, она призывала мать остановиться и предупреждала, что вызовет полицию, но та ответила: «Вызывай кого хочешь» — и принялась ругаться матом.

«Она регулярно употребляет, и подружки у нее разные бывают. <…> Осенью тоже вызывали ПДН. В семье трое детей: двое мальчиков и девочка», — добавила свидетельница избиения.

Применяла ли женщина силу к другим своим детям, она не знает. Известно, что даже после этого происшествия дети по-прежнему остаются с матерью.

Следователи устанавливают причины, условия и обстоятельства ЧП. Проверка идет по признакам истязания (статья 117 УК РФ). Сотрудники СК дадут правовую оценку условиям проживания и воспитания ребенка и деятельности органов системы профилактики, по итогам проверки примут процессуальное решение.