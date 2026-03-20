«Был виден сгусток синего дыма»: как упал самолет в окрестностях Коломны

Житель Коломны заявил о звуке, похожем на взрыв, перед падением самолета

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Коломне, два человека погибли. Местный житель рассказал 360.ru о том, что видел своими глазами.

Он уточнил, что произошедшее напомнило ему взрыв в воздухе.

«Это было в Колычево над набережной около Протопоповского кладбища. Был виден сгусток синего дыма», — рассказал он.

После этого в сторону падения, по его словам, отправился наряд Росгвардии.

На месте происшествия работают сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, которые выясняют все обстоятельства крушения. Свою проверку организовала и Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Причины происшествия устанавливаются.