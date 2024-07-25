Бусаргин поблагодарил саратовцев за поддержку после гибели сына

Саратовский губернатор Бусаргин вернулся к работе после гибели сына

Фото: РИА «Новости»

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратился к жителям после смертельного ДТП с его сыном. Пост появился в Telegram-канале главы региона.

«Дорогие жители, спасибо всем вам за теплые слова поддержки в эти тяжелые для нашей семьи дни. Сегодня вернулся к работе», — написал Бусаргин.

О гибели несовершеннолетнего сына саратовского губернатора стало известно 22 июля. Десятиклассник находился на пассажирском сиденье Lada Granta. Машина влетела в грузовик, который стоял на обочине. Водитель авто тоже погиб. По поручению прокурора Саратовской области организовали проверку, сообщали «Известия».

В ночь на четверг водитель легковушки погиб в ДТП с двумя грузовиками на Кубани. Авария произошла в Гулькевичском районе.

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