Бурый медведь напал на военных США на базе в Анкоридже, где встречались Путин и Трамп

На территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где в августе прошлого года прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, двое американских военных пострадали при встрече с бурым медведем. Об этом сообщило агентство The Associated Press .

Случай произошел в четверг, когда солдаты участвовали в тренировочном мероприятии по ориентированию на местности в Арктик-Вэлли. Военные применили против дикого зверя слезоточивый газ.

«Двое американских военных получили травмы после того, как столкнулись с бурым медведем на гористой тренировочной местности в Анкоридже. Оба использовали перцовый спрей против медведя», — сообщило агентство.

О состоянии пострадавших агентство не сообщило, как и не привело других подробностей произошедшего, так как в данный момент продолжается расследование происшествия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Путин и Трамп разговаривают друг с другом откровенно и проявляют взаимное уважение, несмотря на разногласия. Именно такой диалог произошел на Аляске в в августе прошлого года.