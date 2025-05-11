Буровая вышка упала на Ямале из-за пожара на скважине

Baza: рабочие пострадали при пожаре на ямальском месторождении

Крупный пожар охватил месторождение в районе города Губкинского Ямало-Ненецкого автономного округа. Пожар начался в двух скважинах, а после пламя перекинулось на буровые вышки, одна из которых разрушилась до основания. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

В пожаре пострадали трое рабочих, двое из которых находятся в реанимации.

По предварительным данным, пожар на месторождении начался еще вечером в субботу, 10 мая. На месте продолжается факельное горение выходящего из скважин газа. Пламя поднялось в высоту на 25 метров.

Работы на месте, по информации Baza, проводила компания «Беларуснефть-Сибирь».

Ura.ru со ссылкой на окружное управление СК сообщило, что на место отправились специалисты для проведения доследственной проверки.

Вечером в минувшую субботу, крупный пожар охватил двухэтажный кирпичный дом в деревне Красная Пахра Троицкого административного округа Москвы. Пламя быстро распространилось по всей площади, здание выгорело практически полностью.