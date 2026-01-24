Почти 20 штатов США объявили чрезвычайное положение

Губернаторы как минимум 18 американских штатов объявили чрезвычайное положение из-за шторма. Об этом сообщил Fox News .

В связи с непогодой в США отменили свыше 8300 рейсов. Из-за шторма свыше 18 тысяч жителей Техаса остались без света.

Синоптики также предупредили американцев о приближении мощной снежной бури, которая охватит большую часть страны. С сильным снегом и экстремальным холодом могут столкнуться более 190 миллионов жителей США.

По информации ABC News, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях подготовилось к непогоде и запаслось водой, генераторами и едой для граждан. В режим готовности перевели 28 городских поисково-спасательных команд.

Ранее из-за вьюги на вулкане Сидли в Антарктиде застряла группа российских туристов. Непогода застигла путешественников на высоте 1500 метров. По ночам температура в горах может опускаться до -42.