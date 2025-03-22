Бункер с мукой загорелся в Кашире

МЧС: пожар в цеху в Кашире локализовали на 920 «квадратах»

Фото: Пресс-служба МЧС

На улице Ильича в Кашире загорелся бункер с мукой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар локализован на 920 квадратах. Предварительно, пострадавших нет», — уточнили в МЧС.

На месте происшествия работают 35 пожарных и 11 единиц техники.

Ранее в центре Москвы загорелась столовая. В одноэтажном отдельно стоящем здании на улице Ладожской вспыхнула крыша. Обошлось без пострадавших, люди смогли самостоятельно покинуть здание.

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