Буксир «Байкал» опрокинулся в Карском море

В акватории Енисейского залива Карского моря из-за сжатия льда опрокинулся буксир «Байкал». Восемь человек эвакуировали, одного объявили пропавшим без вести, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура .

Буксир «Байкал» принадлежал компании «СП Терминал». Он опрокинулся из-за сжатия льда в Енисейском заливе на территории Красноярского края 4 июня около 20:00 (16:00 по московскому времени). Восемь членов экипажа спасли, их подобрал ледокол «Владивосток». Девятого объявили пропавшим без вести, о его местонахождении ничего не известно.

«На месте происшествия проводятся спасательные мероприятия, Норильской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания», — заявила пресс-служба.

В мае пассажирский теплоход «Игорь Фархутдинов» из-за технической неисправности потерял ход в пути с Сахалина на Курилы. Его отбуксировали на остров Итуруп.