Буйному россиянину связали руки после дебоша на рейсе из Дубая

Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе из Дубая в Москву. Экипаж самолета экстренно приземлился в Баку, где мужчину сдали полиции, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По данным канала, мужчина поднялся пьяным на борт, который летел в Шереметьево. Он начал кричать на попутчиков и обзывать их «чурбанеллами». На замечания бортпроводников дебошир не реагировал.

Другие пассажиры скрутили буйного россиянина и связали ему руки. После этого пилоты экстренно сели в азербайджанском аэропорту, где мужчину у трапа ждали полицейские. На допросе хулиган пожаловался, что его якобы били.

Похожий случай ранее произошел в самолете, следовавшем из Москвы в Красноярск. Бортпроводники обмотали скотчем военнослужащего, который устроил дебош и ругался со стюардами