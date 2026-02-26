«Будет ему уроком». Таксистка залила перцем пьяного мужчину из-за неоплаченной поездки

В Белгородской области выпивший мужчина проигнорировал требования таксистки об оплате поездки и попытался скрыться в подъезде, но расплата не заставила себя ждать. Как рассказала 360.ru водитель такси Ангелина, она догнала неплательщика и брызнула ему в лицо из перцового баллончика.

«Он сел пьяный. Мы ехали около 20 минут. Поездка у него составила 40 минут. В процессе поездки он уснул, испачкал мне всю машину», — рассказала она.

Когда пассажир пришел в чувство, девушка попросила его заплатить, а он пересел вперед и не хотел выходить из машины еще 15 минут.

«Пытался меня трогать за руки. Я нажала на тревожную кнопку, началась запись всего происходящего», — пояснила таксистка.

По ее словам, мужчина ее не только хватал, но еще и оскорблял, а потом вообще попытался сбежать, чтобы не платить. Таксистка побежала за ним, и он начал ее отталкивать. Договориться об оплате поездки не получилось.

«Я его просто залила перцем, чтобы в будущем, может быть, будет ему уроком. И как я поняла уже потом от его соседей, что это не первая такая ситуация. Он постоянно кидает вот так водителей», — подытожила она.

