Бросившая дочь в унитаз в аэропорту Антальи решила вернуться с ребенком в Россию

Россиянка, которая бросила новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, решила вернуться на родину вместе с дочерью. Об этом женщина заявила турецкому адвокату Айшегюль Полат, сообщила газета Milliyet .

Полат встретилась с россиянкой и ее матерью в тюрьме — женщин арестовали по обвинению в покушении на убийство. По словам адвоката, девушка не осознавала, что беременна, до самого момента родов.

«В науке известны такие случаи, как „скрытая беременность“, когда женщина до четвертого-пятого месяца не подозревает, что беременна», — подчеркнула правозащитник.

Она отметила, что ее клиентка страдает избыточным весом. К тому же особых изменений в теле из-за гормональных нарушений у девушки не произошло.

«За четыре-пять дней до родов она посещала частную клинику в Аланье, решив, что у нее нарушение пищеварения. Ей оказали помощь и выписали лекарства, отправив домой. Так что беременность никто не обнаружил», — подчеркнула Полат.

Тот факт, что россиянка бросила дочь в туалете после родов, адвокат списала на шоковое состояние подзащитной, которая «не понимала, что произошло». Матери о случившемся, по словам Полат, она не рассказала, поскольку опасалась за состояние родственницы: у нее есть проблемы с сердцем.

«[Девушка] и ее мать до сих пор в шоке и не до конца оправились, они очень сожалеют о случившемся. Единственное, чего они сейчас хотят, — поехать в Россию к семье с ребенком в здоровом состоянии. Сейчас они хотят забрать ребенка», — пояснила адвокат.

Судя по видеозаписи с камер наблюдения, опубликованной Milliyet, россиянка пошла в туалет, вышла оттуда с матерью и поспешила на паспортный контроль. После этого обеих задержали.