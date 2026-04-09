Брошенный в московском аэропорту кот Барсик снова стал домашним

Кот Барсик, которого прежние хозяева оставили в московском аэропорту перед отъездом на ПМЖ, нашел новый дом и привыкает к новой семье. Об этом 360.ru рассказала сотрудница аэропорта Надежда, которая сначала взяла животное на временную передержку, а затем помогла найти ему хозяев.

Барсик живет в новой семье с 5 апреля. Новые хозяева приняли животное очень тепло.

«Да, Барсику нашли новый дом. У него все замечательно, адаптация проходит очень хорошо. Забрала его очень хорошая семья, у которой было два рыжих котика», — рассказала Надежда.

Женщина призналась, что расставание далось ей тяжело. За время передержки Барсик стал ей и ее сыну по-настоящему близок.

«Отдавать было грустно, ревели с сыном, но, к сожалению, другого выхода не было», — добавила она.

После переезда кот осваивается на новом месте. По словам Надежды, в первые дни у нее он почти не ел и не пил из-за сильного стресса, но позже пришел в себя. Теперь Барсик спит на кровати новой хозяйки, а Надежда может навещать его и при необходимости помогать с кормом и лечением.

Сотрудники аэропорта нашли 11-летнего кота в авиагавани. Они предположили, что животное не допустили на рейс из-за отсутствия документов. Хозяева улетели и отказались забирать его, заявив, что он им больше не нужен.