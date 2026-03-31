В московском аэропорту хозяева бросили 11-летнего кота Барсика
Котик Барсик остался без хозяев на 12-м году жизни. Они бросили его в аэропорту и улетели на ПМЖ в другую страну. Животное забрала к себе на передержку сотрудница воздушной гавани Надежда. Сейчас коту ищут новый дом, рассказала она в беседе с 360.ru.
«Барсик у меня, чувствует он себя отлично, на передержке с декабря месяца, искала дом самостоятельно, но безрезультатно. Вчера написала Марине, волонтеру, и Барсик стал знаменитым», — сообщила Надежда.
По словам собеседницы 360.ru, кота, по всей видимости, не допустили к рейсу. У Барсика был не весь пакет документов.
«Возможно, если бы они летели другой авиакомпанией, то кот, скорее всего, полетел бы с ними. Но та авиакомпания, которой улетали хозяева, очень требовательна», — объяснила Надежда.
Хозяева — не из Москвы и даже не из области. Чтобы добраться до столицы, им пришлось проделать долгий путь.
«Хозяйка пожилая, очень сильно болеет. Поэтому у нее не было другого выбора. Она звонила своим знакомым, но приехать в Москву и забрать котика было некому, поэтому сложилась такая безвыходная ситуация», — добавила сотрудница аэропорта.
Надежда призналась, что сначала она сильно возмущалась — как можно было вот так оставить кота. Но, пообщавшись с хозяевами животного, она поняла, что ситуации бывают разные.
Первое время Барсик был в сильном стрессе.
«Кот около недели не ел и не пил», — отметила Надежда.
Однако со временем начал адаптироваться. Чтобы пристроить Барсика, Надежда обратилась к волонтеру Марине и знакомому врачу-ветеринару. Они разместили посты о том, что кот ищет новый дом.
«Вчера получили отклик от многих неравнодушных людей, кто готов взять Барсика себе, и ведем собеседования. Сегодня, будем надеяться, котик найдет семью», — поделилась Марина.
