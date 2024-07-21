Брошенный в голову огурец отправил семилетнюю россиянку в больницу
РЕН ТВ: девочка получила сотрясение мозга от брошенного огурца в Подмосковье
Метко брошенный в голову огурец стал причиной госпитализации семилетней девочки из деревни Шишкино городского округа Домодедово. Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник, овощ в ребенка запустила меткая соседка.
По словам собеседника журналистов, в ходе медицинского обследования специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии диагностировали пострадавшей девочке сотрясение головного мозга.
«Соседка в деревне Шишкино бросила огурец, который попал девочке в голову. У ребенка выявили сотрясение мозга», — заявил источник.
Сейчас по факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку.
В минувшую субботу, 20 июня, в доме-интернате Вышнего Волочка умер 10-летний воспитанник, придавленный секцией сидений на веранде. По данным следователей, откидные стулья пробили грудную клетку ребенка. От полученных травм он скончался на месте. Криминалисты завели уголовное дело об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.