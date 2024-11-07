Кинолог Кульпина: зачастую бродячие собаки нападают на людей из-за желания защитить свою территорию

Ежегодно в России 300 тысяч человек получают травмы от укуса собак. Как вести себя с бродячими животными, рассказала кинолог Елена Кульпина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По ее словам, бездомные собаки обычно проявляют агрессию при попытке защитить свою территорию.

«Если уйти, то нападения можно избежать. Как правило, почему страдают дети? Дети забредают на территории заброшек — заброшенных зданий. Собаки считают это место своим ареалом обитания», — пояснила эксперт.

Кульпина посоветовала обходить опасное животное по дуге на достаточном расстоянии. Лицо необходимо повернуть к четвероногому, но в глаза смотреть нельзя. Зрительный контакт собаки воспринимают как вызов на драку.

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