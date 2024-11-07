Кинолог Кульпина: зачастую бродячие собаки нападают на людей из-за желания защитить свою территорию

Ежегодно в России 300 тысяч человек получают травмы от укуса собак. Как вести себя с бродячими животными, рассказала кинолог Елена Кульпина в эфире телеканала « Санкт-Петербург ».

По ее словам, бездомные собаки обычно проявляют агрессию при попытке защитить свою территорию.

«Если уйти, то нападения можно избежать. Как правило, почему страдают дети? Дети забредают на территории заброшек — заброшенных зданий. Собаки считают это место своим ареалом обитания», — пояснила эксперт.

Кульпина посоветовала обходить опасное животное по дуге на достаточном расстоянии. Лицо необходимо повернуть к четвероногому, но в глаза смотреть нельзя. Зрительный контакт собаки воспринимают как вызов на драку.