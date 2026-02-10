Бродячие кошки массово отравились в Москве
В районе Перово зафиксировали массовое отравление бродячих кошек
В столичном районе Перово нашли тела трех кошек, еще несколько животных доставили в ветеринарную клинику в тяжелом состоянии. О случившемся 360.ru рассказали волонтеры.
По данным очевидцев, животных обнаружили во дворе дома 46, корпус три, по улице Металлургов. Тела трех кошек передали на экспертизу в клинику «Белый клык». Волонтеры также планировали подать заявление, чтобы виновных привлекли к ответственности.
«Три трупа забрали на экспертизу, живых сейчас поймали три, ищем ловца, чтобы поймать остальных», — указала собеседница 360.ru.
Дежурный ветеринарный врач сообщил, что один из котят поступил без давления, с температурой 34 градуса и низкой глюкозой. Анализы показали резкое повышение печеночных показателей, признаки воспаления и обезвоживания, а также увеличенные лимфоузлы и гепатит. Специалист не исключил отравление.
«Сейчас согреваем, капаем, стараемся стабилизировать. Состояние тяжелое, прогноз осторожный», — отметил он.
Остальных кошек во дворе продолжили искать и отлавливать волонтеры.
Это уже не первый зафиксированный случай отравления животных в столичном регионе. Ранее на улице Инженера Кнорре корги смертельно отравилась крысиным ядом на прогулке.