Бродячие кошки массово отравились в Москве

В столичном районе Перово нашли тела трех кошек, еще несколько животных доставили в ветеринарную клинику в тяжелом состоянии. О случившемся 360.ru рассказали волонтеры.

По данным очевидцев, животных обнаружили во дворе дома 46, корпус три, по улице Металлургов. Тела трех кошек передали на экспертизу в клинику «Белый клык». Волонтеры также планировали подать заявление, чтобы виновных привлекли к ответственности.

«Три трупа забрали на экспертизу, живых сейчас поймали три, ищем ловца, чтобы поймать остальных», — указала собеседница 360.ru.