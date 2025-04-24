Британский политик 14 лет подглядывал за женщинами с помощью скрытых камер

В Великобритании бывший политик превратил жизнь женщины, которая снимала у него дом, в ад. Своей историей британка поделилась в ток-шоу This Morning, сообщило Daily Mail.

Хайди Марни рассказала, что арендовала дом у Роберта Холдена, который был членом совета Консервативной партии в городе Соверби-Бридж. По словам женщины, она считала его добрым человеком.

Однажды Марни решила сходить на свидание, но ей пришло сообщение от Холдена, в котором он дал понять, что знает о ее местонахождении. Женщину сильно напугало поведение домовладельца.

Через некоторое время Марни выяснила, что мужчина подключил ее телефон к своему компьютеру для тайной слежки. Позже она обнаружила в ванной скрытую камеру, с помощью которой арендодатель за ней подглядывал.

Выяснилось, что от действий Холдена пострадали десятки женщин. Мужчину задержали в сентябре 2024 года. Суд приговорил его к шести годам и двум месяцам тюрьмы за то, что он 14 лет тайно снимал своих квартиросъемщиц на видео.

Ранее в Британии мать приговорили к семи годам тюрьмы за то, что она три года держала дочь запертой в ящике.