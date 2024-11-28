«Кормила из шприца». Британка три года держала дочь запертой в ящике

Мать трехлетней девочки, которую держали в ящике стола и которая никогда не видела дневного света, приговорили к тюремному заключению сроком более семи лет. Об этом сообщил The Guardian.

В феврале 2023 года девочку обнаружил сильно истощенной и неспособной ходить и говорить партнер ее матери. Мужчина услышал странный звук из ящика, а выдвинув его увидел внутри трехлетнего ребенка. Он вызвал полицию.

На суде мужчина рассказал, что мать ребенка спокойно ответила на его вопрос, постоянно ли она держит девочку в ящике. По его словам, женщина не проявила никаких эмоций и казалась совершенно равнодушной.

Позднее полиция выяснила, что девочка родилась в ванной дома в Чешире в марте 2020 года. Мать не стала ее регистрировать, а просто положила ребенка в ящик своей кровати. Время от времени она возвращалась, чтобы покормить дочь молочной смесью через шприц и сменить подгузник.

«Она не знала дневного света и свежего воздуха и не отзывалась на собственное имя, когда ее впервые нашли», — заявила на брифинге старший прокурор Рейчел Уортингтон.

Судья, в свою очередь, охарактеризовал действия матери ребенка как «катастрофические». Он выразил надежду, что теперь девочка вернется к нормальной жизни.

Ранее российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту истязания 16 детей в квартире в Уфе.