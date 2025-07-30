Авиасообщение над Лондоном встало из-за сбоя систем

Транспортный коллапс произошел в Великобритании. Из-за технического сбоя воздушное пространство Лондона временно закрыли. Об этом сообщила в соцсети X компания NATS, управляющая воздушным движением.

«В связи с технической проблемой в центре управления воздушным движением NATS Swanwick мы ограничиваем количество самолетов, летающих в лондонской зоне управления, чтобы обеспечить безопасность, которая всегда является нашим главным приоритетом», — объявили специалисты.

Инженеры в сотрудничестве с авиакомпаниями работают над решением проблемы. Пресс-служба NATS не смогла назвать сроки устранения неполадок.

Источник The Telegraph в Департаменте транспорта сообщил, что полеты остановили примерно на час из-за 20-минутного сбоя радара. Задержка рейсов в Лондоне сказалась на работе других британских аэропортов. В общей сложности 30 июля по всей стране планировались 3080 вылетов с 577 тысячами пассажиров.

Масштабный сбой произошел 28 июля в работе систем российской авиакомпании «Аэрофлот». Генпрокуратура назвала причиной хакерскую атаку.