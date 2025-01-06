Британские школы закрылись из-за снегопада

Сотни школ в Великобритании закрылись в первый день после каникул. Учебные заведения временно перестали работать в связи с сильным снегопадом, сообщил телеканал Sky News .

Примерно d 175 школ не проводят уроки в городе Брадфорд, около 100 — в Лидсе. Еще порядка 100 образовательных учреждений закрыли двери для школьников в шотландском округе Абердиншир.

Газета The Independent подтвердила, что из-за непогоды в стране стали закрываться и детские сады.

По данным RT, в Великобритании зафиксировали перебои с транспортом. В связи со снегопадами власти закрыли аэропорты Манчестера, Ливерпуля, Бирмингема и Бристоля. Жители многих городов из-за непогоды остались без света.

Ранее в Москве и Подмосковье после снегопадов объявили оранжевый уровень опасности. Мокрый снег налипал на провода и деревья, а на дорогах образовывалась о гололедица.