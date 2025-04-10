Британец в Таиланде чудом выжил после проигрыша в русскую рулетку

В Таиланде британец чудом выжил, играя в русскую рулетку. Перед этим он употребил наркотики и надышался закисью азота, сообщил сайт Khaosod .

Квартиру на 11-м этаже кондоминиума в Паттайе 30-летний британец снимал с 29-летним литовцем. Сосед пострадавшего рассказал, что из-за наркотиков он становился неуправляемым. Так произошло ночью 9 апреля.

После очередной дозы запрещенных веществ и веселящего газа англичанин решил сыграть сам с собой в русскую рулетку. Его сосед уже лег спать, когда услышал щелчок, а потом выстрел. Он забежал в комнату и увидел лежащего англичанина. Администрация жилого комплекса вызвала полицию.

Мужчина выжил, скорая помощь экстренно увезла его в больницу. Полицейские изъяли револьвер и допросили других жильцов, чтобы выяснить, как оружие попало к иностранцу.

На Пхукете умер турист из США. Он провел ночь за распитием спиртного.