Британец случайно выпустил в сослуживца семь пуль

Metro: в Англии солдат принял патроны за холостые и 7 раз выстрелил в сослуживца

На учениях в Великобритании солдат спецназа по ошибке зарядил оружие боевыми патронами и семь раз выстрелил в сослуживца. Военный суд Буфорда в Уилстшире приговорил его к условному сроку, сообщила газета Metro .

Учения по освобождению заложников прошли в январе 2019 года. Виновный имел боевой опыт, но впервые действовал в составе элитных сил специального назначения. В темноте он перепутал патроны и зарядил оружие боевыми вместо холостых, а потом выстрелил в человека, который играл роль охранявшего комнату с заложниками преступника.

«Он не проверил содержимое магазина должным образом, прежде чем вставить его», — заявила прокурор Эмма Уайтинг.

Солдат не сразу осознал ошибку, а крики сослуживца принял за элемент игры. Только пройдя мимо, он заметил, что из руки мужчины шла кровь, и позвал на помощь.

Всего в тот день боец выпустил 23 пули, из них только семь попали в человека. Из-за тяжелых ранений груди и рук потерпевший не смог продолжать службу в спецназе. Виновному суд назначил штраф на сумму 5000 фунтов стерлингов (565,3 тысячи рублей) и условное тюремное заключение.

