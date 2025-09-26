Британец исчез в океане на глазах у друзей на Бали

The Sun: турист из Лондона пропал во время купания в океане на Бали

Житель Великобритании приехал на Бали с друзьями. Спустя несколько дней мужчина пропал в океане во время сильного шторма, сообщила газета The Sun.

По данным издания, 23-летний Харрисон Эдвард Нада Контунас решил искупаться в океане. В компании своих товарищей он зашел в воду на популярном пляже Легиан и исчез. Все произошло настолько быстро, что друзья не успели ему помочь.

Во время купания мужчин бушевал шторм, ветер достигал 30 километров в час. Поэтому спасатели не смогли задействовать лодки и гидроциклы для поисков пострадавшего. Поисковая операция продолжается.

Похожий случай произошел с туристом из Бахрейна. Мужчина поехал с двумя братьями отдыхать в Таиланд. Позже его унесло в Андаманское море на глазах у родственников.