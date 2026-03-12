Британец едва не лишился руки после укуса паука

Житель города Ковентри едва не лишился руки после укуса паука и заражения тяжелой бактериальной инфекцией. О случившемся рассказал пострадавший Крис Киган в интервью газете Daily Mail .

Рано утром после сна 40-летний мужчина заметил на руке след от укуса и не придал ему значения. Но вскоре кожа покраснела, поэтому Киган обратился в больницу. Врач сказал, что его укусил паук, и назначил курс антибиотиков.

Позже состояние британца резко ухудшилось. Рука распухла как боксерская перчатка и стала фиолетовой. Киган снова обратился за помощью. Врачи выяснили, что в рану попала опасная бактерия, которая буквально пожирала плоть. Медики срочно провели операцию и удалили омертвевшие участки кожи, чтобы инфекция не пошла дальше.

«Если бы я это проигнорировал, мне могли бы ампутировать кисть», — сказал пострадавший.

Журналисты предположили, что его укусила благородная ложная вдова — один из самых ядовитых пауков Европы. Обычно его укус не несет смертельной угрозы, но в этом случае спровоцировал тяжелое заражение.

В конце прошлого года, предположительно, от укуса пострадала российская туристка в Египте. Россиянка обнаружила у себя на ноге гематому, которая быстро росла. Она решила, что причиной появления шишки стало нападение ночного верблюжьего паука.