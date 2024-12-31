В Сербии осудили родителей школьника, убившего 9 детей и охранника

Суд в Белграде приговорил к тюремному заключению родителей подростка, застрелившего девять учеников и охранника в начальной школе в сербской столице в 2023 году. Об этом сообщило издание The Guardian .

Издание отметило, что судебный процесс провели в отношении родителей мальчика — Владимира и Миляны Кечмановичей, так как их сына нельзя было привлечь к уголовной ответственности из-за его возраста.

Отца школьного стрелка приговорили к 14,5 года тюрьмы, мать — к трем годам. Кроме того, женщине продлили запрет на общение с сыном. Самого мальчика поместили в психиатрическую больницу.

«Обвиняемый Владимир Кечманович был признан виновным в совершении тяжкого преступления против общественной безопасности, а также в пренебрежении родительскими обязанностями и жестоком обращении с несовершеннолетним», — заявили в суде.

Мать подростка также признали виновной в преступном обращении с ребенком.

Суд также приговорил инструктора стрельбища, куда Кечманович водил своего сына стрелять по мишеням, к одному году и трем месяцам тюремного заключения.

Представители обвинения и защиты планируют обжаловать приговоры. Адвокат семей потерявших детей заявил, что его клиенты удовлетворены решением суда.

Ранее в Москве ученик девятого класса выстрелил в ногу однокласснику из пневматического пистолета.