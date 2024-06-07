Брат с сестрой пропали в лесу в Свердловской области, их ищут 200 человек

Брат и сестра случайно убежали от дедушки после рыбалки в Свердловской области и пропали. К поискам подключились более 200 человек. Об этом сообщило Ura.ru .

«Утром 5 июня внуки 10 и 12 лет возвращались с дедом с рыбалки. Они просто убежали от него в лесу. Он их искал, но не нашел. О пропаже в полицию сообщила их мама», — уточнили журналисты.

Дети приехали на дачу в деревню Бурмакина Слободо-Туринского района. Из-за проблем с речью их дедушка не смог объяснить, как именно потерялись внуки. Сейчас их ищут более 200 человек. Среди них спасатели, волонтеры и неравнодушные люди. Известно, что вместе с пропавшими братом и сестрой находятся две собаки.

В конце мая на севере Москвы пропали двое мальчиков в возрасте восьми и 10 лет. Поисками пропавших занималась полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Беглецов нашли ближе к вечеру. Оказалось, что они провели весь день в ближайшем парке.