Брат главы Башкирии Ришат Хабиров погиб в 68 лет

Автомобильная авария стала причиной гибели старшего брата главы Башкирии Ришата Хабирова. Об этом сообщило республиканское агентство «Башинформ» .

Подробностей о ДТП редакция не привела и выразила соболезнования главе республики.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев косвенно подтвердил смертельную аварию с братом руководителя региона.

«Искренние соболезнования главе республики Радию Фаритовичу Хабирову в связи с трагической гибелью брата — Ришата Фаритовича», — написал он в своем канале в мессенджере MAX.

Глава администрации Салавата Марат Загидуллин добавил, что Ришат Хабиров скончался в возрасте 68 лет. Он пояснил, что последние годы старший брат главы республики работал руководителем городского управления Росреестра.

Сам Радий Хабиров в MAX опубликовал стихотворение актера Валентина Гафта о погибших друзьях.

«Самое главное в этой жизни — набыться вместе. К сожалению, об этом забываем», — подытожил глава республики.

В начале мая стало известно о гибели в аварии сына депутата Госдумы Сергея Шаргунова и сценаристки Анны Козловой. Молодой человек скончался в возрасте 19 лет от полученных в ДТП травм.