Брат главы Башкирии Ришат Хабиров погиб в 68 лет
Брат главы Башкирии Ришат Хабиров погиб в автомобильной аварии
Автомобильная авария стала причиной гибели старшего брата главы Башкирии Ришата Хабирова. Об этом сообщило республиканское агентство «Башинформ».
Подробностей о ДТП редакция не привела и выразила соболезнования главе республики.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев косвенно подтвердил смертельную аварию с братом руководителя региона.
«Искренние соболезнования главе республики Радию Фаритовичу Хабирову в связи с трагической гибелью брата — Ришата Фаритовича», — написал он в своем канале в мессенджере MAX.
Глава администрации Салавата Марат Загидуллин добавил, что Ришат Хабиров скончался в возрасте 68 лет. Он пояснил, что последние годы старший брат главы республики работал руководителем городского управления Росреестра.
Сам Радий Хабиров в MAX опубликовал стихотворение актера Валентина Гафта о погибших друзьях.
«Самое главное в этой жизни — набыться вместе. К сожалению, об этом забываем», — подытожил глава республики.
В начале мая стало известно о гибели в аварии сына депутата Госдумы Сергея Шаргунова и сценаристки Анны Козловой. Молодой человек скончался в возрасте 19 лет от полученных в ДТП травм.