Единственный сын писателя и депутата Сергея Шаргунова погиб в возрасте 19 лет

Сын депутата Госдумы Сергея Шаргунова и сценаристки Анны Козловой Иван погиб в возрасте 19 лет в ДТП. Об этом сообщила «Российская газета» .

Издание выразило искренние соболезнования семье и близким погибшего.

Mk.ru уточнил, что Иван Шаргунов активно проявлял интерес к отечественной литературе, зачастую выступая вместе с отцом на публичных дискуссиях.

В одном из недавних эпизодов подкаста они совместно анализировали творчество Валентина Катаева и Юрия Олеши, обсуждая нюансы их прозаических произведений.

Сергей Шаргунов — российский публицист, писатель и общественный деятель. Ему принадлежит ряд работ, в которых он неоднократно делился размышлениями о роли литературы в культурном пространстве страны.

Сценаристка Анна Козлова известна по работе с сериалами «Аутсорс», «Я буду жить», «Краткий курс счастливой жизни», «Кеша должен умереть» и других.

Ранее в ДТП погиб актер из «Американской истории ужасов» Лесли Джордан.