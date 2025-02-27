Бостонский детектив умер из-за обычного гриппа

Полицейский детектив из Бостона и отец двух детей Марк Уолш скончался из-за осложнений на сердце и сепсиса, развившихся на фоне обычного гриппа. Об этом сообщило издание People .

Детектива госпитализировали с проблемами с дыханием, возникшими на фоне гриппа. Вскоре после прибытия в больницу у него случился сердечный приступ. Врачи сначала оценивали его состояние как стабильное, но затем у мужчины развился сепсис.

Врачи не смогли спасти Уолша, он скончался, как сообщила его семья в некрологе, от «гриппа, сепсиса и последующей сердечной недостаточности».

«Некоторые люди подвергаются более высокому риску развития серьезных осложнений гриппа. Если вы находитесь в группе повышенного риска, вакцинация от гриппа особенно важна, поскольку она снижает вероятность тяжелого течения заболевания», — заявили в Центре по контролю заболеваний США.

Ранее в Демократической Республике Конго жертвами неизвестной болезни оказались 52 человека.