Неизвестная болезнь убила более 50 человек в Конго

Более 50 человек стали жертвами неизвестного лихорадочного заболевания на северо-западе Демократической Республики Конго. Об этом сообщило издание Actualite .

«Было зарегистрировано 943 случая, в том числе 52 случая смерти, что соответствует уровню летальности 5,5%», — отметили авторы публикации.

Власти передают, что неизвестная лихорадка распространяется в районе города Басанкусу. Примерно половина экспресс-тестов на малярию оказываются положительными. У людей, заболевших ей, наблюдаются такие симптомы, как лихорадка, озноб, головная боль, ломота в суставах и другие.

В начале декабря стало известно, что жители Конго также столкнулись с неизвестным вирусом, который вызывал у пациентов головные боли, покраснение глаз и другие симптомы, похожие на грипп. Однако правильный диагноз врачи поставить не могли. Скончались более сотни человек.