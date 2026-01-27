«Болтают языком»: бывший боец MMA Решинский опроверг сообщения о нападении на соседей

Бытовой ссорой назвал конфликт с шумящими по ночам соседями бывший боец MMA Андрей Решинский. В комментарии 360.ru он опроверг информацию о том, что напал на семью из соседней квартиры и угрожал пистолетом.

Он пояснил, что появившееся в телеграм-каналах сообщение основано на заявлении в полицию от его соседей. Правоохранители после проверки жалобы оснований для возбуждения уголовного дела не нашли.

«То, что пишут, — это полный бред. У нас соседями ситуация с ночным шумом тянется с 2022 года, когда они делали ремонт. Какой смысл мне ходить и угрожать им оружием? Я пришел, послал его, а он на меня бросился и хотел снегокатом кинуть. Выбежала его жена и забрала», — рассказал Решинский.

Бывший спортсмен пояснил, что никаких побоев сосед не получил. Кроме того, показания дали другие жители дома, которые полностью опровергли всю жалобу.

«Соседи болтают языком, не понимая, какие могут быть последствия, а еще привлекают СМИ к обычной бытовой ссоре», — добавил собеседник 360.ru.

Решинский заметил, что саму ситуацию раздули авторы телеграм-каналов, которые выдумали, будто бы сейчас он работает грузчиком, и сделали акцент на его занятиях MMA.

«Я выступал в любительских соревнованиях, прошло больше 10 лет. Навыки остались, но я никогда никого не трогал. У меня жена и дети. Зачем мне это все?» — задался вопросом Решинский.

Пост о нападении экс-бойца ММА на шумевших по ночам соседей опубликовал телеграм-канал Mash. Авторы публикации заявили, что 33-летний Андрей Р. ударил живущего в соседней квартире стилиста по голове на глазах у жены и детей пострадавшего.

Когда избитый пришел требовать объяснений, боец якобы выскочил с пистолетом, которым угрожал мужчине.

На минувшей неделе Архангельская прокуратура передала в суд материалы уголовного дела против местного жителя, который три года включал громкую музыку по ночам, мучая соседей.