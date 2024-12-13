Три человека погибли в массовом ДТП на Кубани

МВД: три человека погибли в ДТП с четырьмя машинами на Кубани

Три человека погибли в Славянском районе Краснодарского края из-за столкновения грузовика с тремя легковыми автомобилями. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Судя по кадрам, которые опубликовала полиция с места происшествия, среди участников аварии — внедорожник Volvo и два автомобиля «Жигули». Причину ДТП и ее виновника, а также личности погибших правоохранителям еще предстоит установить.