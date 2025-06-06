Больше 50 пострадавших при теракте под Брянском выписали из больниц

Фото: РИА «Новости»

Из больниц выписали 52 пострадавших при теракте на железной дороге в Брянской области, из них двое — дети. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Еще 20 пострадавших, в том числе два ребенка, остаются в клиниках Брянска и Москвы, а также в федеральных медицинских центрах.

Кузнецов добавил, что одного человека бригада медицины катастроф доставила на лечение из брянской больницы в расположенный в столице Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко.

Ранее стало известно, что пострадавшим при терактах в Брянской и Курской областях выплатят единовременную материальную помощь. На эти цели из федерального бюджета выделят больше 88 миллионов рублей. Сумма для каждого пострадавшего будет зависеть от тяжести полученных травм.

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