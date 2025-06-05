Больше 20 поездов задержали в Воронежской области из-за повреждения путей

Пассажирские составы РЖД и «Гранд Сервис Экспресс» временно остановились в Воронежской области из-за повреждения путей на перегоне Евдаково — Сагуны. Об этом сообщили пресс-службы компаний.

В РЖД заявили о задержке 21 пассажирского поезда следующих из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова и Нижнего Новгорода в города Краснодарского Края, Кабардино-Балкарию и Абхазию.

«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», — подчеркнули в пресс-службе.

В компании «Гранд Сервис Экспресс» предупредили о временной остановке в Воронежской области пяти поездов, следовавших из Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Севастополь, а также из Симферополя в Москву.

«Железнодорожники предпринимают все возможные меры для скорейшего восстановления движения», — сказали в компании.

О повреждении железной дороги на перегоне Евдаково — Сагуны сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он подчеркнул, что причины сейчас устанавливают оперативные службы. Ситуацию с движением поездов глава региона взял на личный контроль.