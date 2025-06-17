Больницу в Тольятти наказали после заражения пациентов гепатитом С

Минздрав Самарской области расследовал заражение гепатитом С в Тольятти

В Тольяттинской городской больнице № 1 во время процедуры гемодиализа четверо пациентов с хронической болезнью почек заразились гепатитом С. Минздрав Самарской области провел служебную проверку в учреждении, сообщили 360.ru в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки в нефрологическом отделении установили нарушения, направили предписание об их устранении», — заявили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора также провели расследование очага инфекционного заболевания.

«За выявленные нарушения требований санитарных правил в отношении ГБУЗ „ТГКБ № 1“ составили протокол об административном правонарушении. Вынесено постановление о назначении административного наказания в отношении должностных лиц», — добавили в Минздраве.

После заражения гепатитом С все пациенты оказались вынуждены проходить курс лечения таблетками в течение трех месяцев. Они помогли пострадавшим вылечиться, но остались последствия для здоровья.