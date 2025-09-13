Болельщик «Ак Барса» пропал без вести при спасении женщины на Волге

Преданный болельщик казанского «Ак Барса» Антон Агафонов пропал без вести во время спасения оказавшейся в воде женщины. Об этом сообщила пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги.

По ее данным, 12 сентября в Казани из-за перевернувшегося на Волге катера погибли четыре человека. Агафонов, находившийся на другом судне, пытался спасти беременную женщину.

«Хоккейный клуб „Ак Барс“ выражает искреннюю поддержку родным и близким Антона в этот непростой момент. Мы до последнего будем верить в лучшее», — отметили в пресс-службе.

Агафонов является преданным болельщиком команды и не пропустил ни одного домашнего матча с сезона-1989/1990.

По факту ЧП с катером Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. По информации ведомства, судно опрокинулось в акватории Волги в пределах Зеленодольского района Татарстана.