Спасатели нашли тела двух пассажиров перевернувшегося на Волге катера

СК завел дело после опрокидывания катера на Волге, погибли двое и двое пропали

Центральный МСУТ Следственного комитета России завел уголовное дело после опрокидывания катера на Волге в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло днем 12 сентября в акватории Волги в пределах Зеленодольского района республики.

Прогулочный катер перевернулся, два человека погибли, еще двое на данный момент числятся пропавшими без вести.

Следователи ведут расследование по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

По уголовному делу СК назначил комплекс следственных действий и ряд экспертиз, допрашиваются свидетели.

Ранее моторная лодка из-за непогоды опрокинулась в Балаклаве.

По словам пассажирки, капитан заранее знал, что на море будет шторм, но все равно решил выйти в открытую воду, не давал дополнительных указаний и не снабдил никого спасательными жилетами.

Людей спасло проходившее мимо судно.