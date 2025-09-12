Спасатели нашли тела двух пассажиров перевернувшегося на Волге катера
СК завел дело после опрокидывания катера на Волге, погибли двое и двое пропали
Центральный МСУТ Следственного комитета России завел уголовное дело после опрокидывания катера на Волге в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
ЧП произошло днем 12 сентября в акватории Волги в пределах Зеленодольского района республики.
Прогулочный катер перевернулся, два человека погибли, еще двое на данный момент числятся пропавшими без вести.
Следователи ведут расследование по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
По уголовному делу СК назначил комплекс следственных действий и ряд экспертиз, допрашиваются свидетели.
Ранее моторная лодка из-за непогоды опрокинулась в Балаклаве.
По словам пассажирки, капитан заранее знал, что на море будет шторм, но все равно решил выйти в открытую воду, не давал дополнительных указаний и не снабдил никого спасательными жилетами.
Людей спасло проходившее мимо судно.