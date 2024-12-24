Более трехсот домов в Петербурге на сутки остались без отопления

Более суток в 318 многоквартирных домах в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга нет отопления. В районной администрации заявили, что это произошло из-за дефекта на трубопроводе.

«Специалисты ГУП ТЭКа продолжают ремонт магистрали на Хасанской улице. Работы планируют завершить к 19:00 24 декабря», — подчеркнули в администрации.

Там же отметили, что горячее водоснабжение в квартиры сейчас подается в полном объеме, хотя представители ЖСК № 2 утверждают обратное.

Сегодня в Санкт-Петербурге 0… +1 градус.

В середине декабря без отопления на фоне прорыва на теплотрассе остались несколько жилых домов в микрорайоне Восточный в чукотском городе Билибино. Температура воздуха на улице при этом опустилась ниже -20 градусов, поэтому в подъезде начали лопаться трубы, а в некоторых квартирах не выдержала проводка.