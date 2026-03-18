Более двух часов заняла эвакуация заболевшего моряка с ледокола «Урал» в Карском море

Росавиация: заболевшего моряка с ледокола «Урал» в Карском море эвакуировали

В Красноярском крае более двух часов длилась поисково-спасательная операция по эвакуации заболевшего моряка с атомного ледокола «Урал», который находится в Карском море. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

По приказу исполняющего обязанности руководителя Красноярского МТУ Росавиации Игоря Селезнева из ближайшего к ледоколу аэропорта Диксон вылетел самолет с медицинской бригадой. Врачей оперативно доставили из Норильска на санитарном рейсе.

«Вертолет Ми-8 приземлился на посадочную площадку ледокола. Эвакуация моряка заняла всего пять минут, важно было действовать быстро», — сообщили в пресс-службе.

Позже вертолет санавиации перевез моряка в Норильск для лечения.

В сентябре прошлого года санитарная авиация Ростеха провела на Камчатке экстренную операцию по эвакуации члена экипажа рыболовецкого траулера «Мыс Ловцова».