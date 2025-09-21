На Камчатке трос отрубил моряку руку. Пострадавшего спасла санавиация Ростеха

Фото: РИА «Новости»

Санитарная авиация Ростеха провела на Камчатке экстренную операцию по эвакуации члена экипажа рыболовецкого траулера «Мыс Ловцов». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Во время траления сетей на судне лопнул трос, ампутировав 43-летнему моряку руку. Сильная кровопотеря создала прямую угрозу его жизни», — уточнили в Ростехе.

В небо незамедлительно подняли Ми-8, врачи Камчатского территориального центра медицины катастроф до прибытия вертолета начали консультировать судового медика по вопросам оказания помощи.

Спасатели стабилизировали состояние пострадавшего на траулере, затем с помощью вертолета его доставили в краевую больницу. Несмотря на сложность операции по спасению моряка, она заняла всего 2,5 часа. Сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает.

