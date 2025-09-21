На Камчатке трос отрубил моряку руку. Пострадавшего спасла санавиация Ростеха

Санавиация на Камчатке спасла моряка, которому тросом на судне ампутировало руку

Санитарная авиация Ростеха провела на Камчатке экстренную операцию по эвакуации члена экипажа рыболовецкого траулера «Мыс Ловцов». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Во время траления сетей на судне лопнул трос, ампутировав 43-летнему моряку руку. Сильная кровопотеря создала прямую угрозу его жизни», — уточнили в Ростехе.

В небо незамедлительно подняли Ми-8, врачи Камчатского территориального центра медицины катастроф до прибытия вертолета начали консультировать судового медика по вопросам оказания помощи.

Спасатели стабилизировали состояние пострадавшего на траулере, затем с помощью вертолета его доставили в краевую больницу. Несмотря на сложность операции по спасению моряка, она заняла всего 2,5 часа. Сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает.

