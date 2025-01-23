Более четырех тысяч спасателей начали тушить новый пожар в Калифорнии

В окрестностях Лос-Анджелеса начался новый мощный лесной пожар «Хьюз», который охватил около 40 квадратных километров. Об этом сообщил телеканал CNN .

Зону бедствия должны покинуть более 30 тысяч человек. Перевезти в другие места пришлось 470 заключенных местной тюрьмы, расположенной к югу от охваченной огнем зоны.

Власти эвакуировали на парковку супермаркета Ralph’s всех учеников средней и старших школ Кастаик. Детей из начальной школы Норт-Лейк переместили в спортивный комплекс.

В качестве меры безопасности закрыли два кампуса Колледжа Каньонов.

Пожар стремительно распространяется из-за сильного ветра. В ликвидации пламени участвуют более четырех тысяч пожарных.

Капитан пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шейла Келлихер отметила, что нынешние условия более благоприятные, чем две недели назад, поскольку ветер сейчас не столь порывистый и вертолеты могут прицельно сбрасывать воду на очаги.

Содержание свинца в воздухе в Лос-Анджелесе ранее превысило норму в 100 раз из-за масштабных пожаров.