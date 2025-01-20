Содержание свинца в воздухе Лос-Анджелеса превысило норму в 100 раз

Содержание свинца в воздухе в Лос-Анджелесе из-за масштабных пожаров превысило норму в 100 раз, а хлорина — в 40 раз. Об этом сообщила газета The New York Times .

Опасные вещества попадают в воздух из-за того, что в Калифорнии горят автомобили и дома.

«Свинец часто присутствует в краске и трубах, используемых в старых домах, в то время как хлорин и другие химикаты образуются, когда пластик плавится или горит», — отметило издание.

Химик из калифорнийского технологического института Харула Балиака подтвердила, что пожары стали для многим тревожным сигналом.

«Это уже не просто сжигание деревьев и травы. Это городские лесные пожары, подпитываемые теми же самыми материалами, из которых состоят наши дома и города», — добавила ученый.

По информации издания, вдыхание воздуха с высоким содержанием свинца может оказать негативное влияние на мозг и нервную систему, а хлорин — повредить легкие и дыхательные пути.

Ранее газета Los Angeles Times предположила, что местные власти могли предотвратить ЧП.По ее данным, чиновники знали об угрозе пожаров и могли к ним подготовиться.