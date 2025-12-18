Более 90 спасателей ликвидируют крупный пожар на складе в Москве

Более 90 человек привлекли к тушению пожара в Москве на Полярной улице. Загорелся склад с лакокрасочными материалами. Об этом сообщили 360.ru в МЧС Москвы.

«Загорание происходит на втором ярусе в металлическом ангаре на территории промзоны. <…> Принимаются меры к тушению пожара», — заявили в ведомстве.

По последним данным, открытое горение уже ликвидировано. На месте продолжают работать 94 специалиста и 29 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

О пожаре на складе стало известно сегодня утром. По данным источника 360.ru, возгорание произошло в здании площадью 20×80 метров, образовалось очень много едкого дыма. Пламя распространялось с большой скоростью.