Более 86 тысяч тонн загрязненного грунта собрали на Кубани и в Крыму

МЧС: на Кубани и в Крыму собрали более 86 тысяч тонн загрязненного грунта

В Керченском проливе собрано 25 тонн нефтеводяной смеси, на Кубани и в Крыму собрано свыше 86 тысяч тонн загрязненного грунта. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Более 86 000 тонн загрязненного грунта собрано в Крыму и на Кубани. Более 715 квадратных километров акватории обследовано в Керченском проливе, собрано 25 тонн нефтеводяной смеси», — заявили в ведомстве.

В МЧС добавили, что в Крыму очищают 15 километров береговой линии, в том числе два выявленных участка выброса мазута: в районе природного заповедника «Опукский» — протяженностью более четырех километров, а также в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка — более двух километров.

Ранее стало известно, что, попавший в море после крушения танкеров мазут добрался до Севастополя. Птиц в мазуте нашли в районе Ласпи, Учкуевки и бухты Омега.