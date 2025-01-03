Мазутное пятно добралось до Севастополя

Мазут, попавший в море после крушения танкеров в Керчи, дошел до Севастополя. Пятно размером полтора на полтора метра обнаружили на вдохе в Балаклавскую бухту. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале .

Единичные случаи нахождения птиц в мазуте также специалисты также зафиксировали в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега.

«Наши спасатели вместе с Севприроднадзором сейчас займутся сбором мазутного пятна», — написал Развожаев.

Губернатор добавил, что распорядился развернуть пункт приема птиц в государственном ветеринарном центре на Могилевского, 16. Если ситуация ухудшится, количество пунктов увеличат, а к работе подключат волонтеров.

В Анапе и Темрюкском районе волонтеры и ветеринары спасли больше 2,5 тысячи птиц, пострадавших от мазута. Пернатых начали выпускать обратно на природу в Краснодарском крае.